  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mersin'de gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon lira ceza
Takip Et

Mersin'de gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon lira ceza

Mersin'de yıl boyunca gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon 736 bin lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin'de gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon lira ceza
Takip Et

Mersin Valiliği'nin açıklamasına göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca kent merkezi ve ilçelerde gıda güvenliğine yönelik çok sayıda denetim yaptı.

Denetimlerde 29 bin 920 işletmeyi inceleyen ekipler, mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 627 iş yerine 40 milyon 736 bin lira ceza kesti.

Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla Valilik koordinasyonunda yapılan denetimlerin süreceği belirtildi.

Ajda Pekkan'dan çağrı: Barınaklar denetlenmeli, sorumlular cezalandırılmalıAjda Pekkan'dan çağrı: Barınaklar denetlenmeli, sorumlular cezalandırılmalıGündem
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehditDEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehditGündem
Başsavcılık’tan Sadettin Saran’ın "Özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı” haberlerine açıklamaBaşsavcılık’tan Sadettin Saran’ın "Özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı” haberlerine açıklamaGündem