Mersin'de gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye 40 milyon lira ceza

Mersin Valiliği'nin açıklamasına göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca kent merkezi ve ilçelerde gıda güvenliğine yönelik çok sayıda denetim yaptı.

Denetimlerde 29 bin 920 işletmeyi inceleyen ekipler, mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 627 iş yerine 40 milyon 736 bin lira ceza kesti.

Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla Valilik koordinasyonunda yapılan denetimlerin süreceği belirtildi.