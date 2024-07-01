Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı
Mersin Anamur'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Kaşdişlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.