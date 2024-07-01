  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı
Takip Et

Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı

Mersin Anamur'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı
Takip Et

Kaşdişlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Batılı ülkelerden Ukrayna'ya 13,8 milyar dolar mali yardımBatılı ülkelerden Ukrayna'ya 13,8 milyar dolar mali yardımDünya

 

TİM’den Bakan Şimşek ile görüşmeye ilişkin açıklamaTİM’den Bakan Şimşek ile görüşmeye ilişkin açıklamaEkonomi

 