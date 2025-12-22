Mersin'de iki belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri kentte toplanan atıkları, Tarsus’taki ormanlık bölgeye döktüğü tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hafriyat ve evsel atıkları kurumuş bir dere yatağına döken Yenişehir Belediyesi’ne 1 milyon 869 biner TL idari ceza uyguladı.

Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

TRT Haber'in aktardığına göre Bakanlık ekipleri Tarsus’ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili denetim ve inceleme başlatan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünü belirledi.

Yenişehir'de çevre cezası

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Çevre Kanunu gereği 1 milyon 869 bin TL idari ceza uygulandı.

