Mersin'de işçileri taşıyan servis devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Mersin'in tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken 11 kişi de yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile 2 yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.