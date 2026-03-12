  1. Ekonomim
Mersin'de işçileri taşıyan servis devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Mersin'in tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken 11 kişi de yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 2 yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.