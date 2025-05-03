Mersin'de mağazanın tavanı çöktü: Biri çocuk 2 kişi yaralandı
Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'de bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasının asma cam tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Asma tavan çöktü
Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde ayakkabı mağazasının asma cam tavanı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Haber verilmesiyle, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Biri çocuk, 2 kişi yaralandı
Asma tavanın çökmesi sonucu yaralanan mağazadaki biri çocuk, 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Mağaza kapatıldı
Yaşanan olay sonrası mağaza tedbir amacıyla kapatıldı.