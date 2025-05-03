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Mersin'de mağazanın tavanı çöktü: Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Mersin'de mağazanın tavanı çöktü: Biri çocuk 2 kişi yaralandı
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Mersin'de bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasının asma cam tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Asma tavan çöktü

Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde ayakkabı mağazasının asma cam tavanı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesiyle, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Biri çocuk, 2 kişi yaralandı

Asma tavanın çökmesi sonucu yaralanan mağazadaki biri çocuk, 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mağaza kapatıldı

Yaşanan olay sonrası mağaza tedbir amacıyla kapatıldı.

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