  Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

