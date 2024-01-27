Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. D-400 kara yolu Huzurkent Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.