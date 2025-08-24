  1. Ekonomim
  Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün park halindeki TIR'a çarpması sonucu biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Ayaş Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücünün uyuyakaldığını söylediği öğrenildi.

Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi
Mersin’in Erdemli ilçesinde yurt çocuklarını taşıyan minibüsün park halindeki TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada biri çocuk iki kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakası minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı TIR'ın 63 YL 458 plakalı dorsesine çarptı.

Kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk iki kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının TIR'ın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak TIR'ın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

