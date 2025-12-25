Mersin'de öğrencinin vurduğu okul müdürü yoğun bakımdan çıktı
Mersin'de 12 yaşındaki öğrencinin silahlı saldırısında ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara, geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan çıkarıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki M.K.'nın tüfekle vurarak ağır yaraladığı 39 yaşındaki okul müdürü Ender Kara, yoğun bakımdan çıktı.
Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yı uyardı.
Uyarının ardından 22 Aralık'ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Baba oğul tutuklandı
Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nın 55 yaşındaki babası Y.K. da savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.