Mersin'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
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Balandız mevkiindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
Yangına havdan ve karadan müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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