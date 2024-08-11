  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mersin'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Takip Et

Mersin'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Takip Et

Balandız mevkiindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

Yangına havdan ve karadan müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konularAK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konularGündem

 

Mehmet Doğan kimdir? TYB Kurucu Başkanıydı… Mehmet Doğan aslen nereli?Mehmet Doğan kimdir? TYB Kurucu Başkanıydı… Mehmet Doğan aslen nereli?Kültür-Sanat

 

 

Gündem
AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Ordu'da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı
Ordu'da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstatistikler yayımladı: AYM'ye bireysel başvurular arttı!
İstatistikler yayımladı: AYM'ye bireysel başvurular arttı!
Özel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimi yaşandı
Özel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimi yaşandı
Atlı Köşk ihalesi iptal edildi: Avukat 200 milyon lirayı ödemedi
Atlı Köşk ihalesi iptal edildi: Avukat 200 milyon lirayı ödemedi