  3. Mersin'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Mersin’in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı, havadan ve karadan ekipler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Çaltı(Çamlıca)Mahallesinde Kırtıl Tepesi Gözetleme kulesi önündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Ekipler müdahale ediyor

Yangın ihbarının gelmesiyle birlikte bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir ekipleri sevk edildi. İlk ekiplerin bölgeye ulaştığı müdahaleye başladığı bildirildi.

