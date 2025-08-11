Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisindeki ormandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.
