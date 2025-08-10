  1. Ekonomim
  Mersin'de staj yaptığı gemide denize girip kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de staj yaptığı gemide denize girip kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Mersin açıklarında staj yaptığı gemiden denize giren 22 yaşındaki Berkan Aslan, akıntıya kapılarak kayboldu. Sahil Güvenlik ve deniz polisinin çalışmasıyla ulaşılan Aslan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mersin'de staj yaptığı gemide denize girip kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için Mersin açıklarında denize girdi.

Aslan'ın akıntıya kapıldığını fark eden gemi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

