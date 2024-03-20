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Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu iki ilçedeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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