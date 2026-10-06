Mersin'de tepki çeken operasyon görüntüsü! İçişleri soruşturma başlattı

TBMM Genel Kurulu, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu' teklifini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Partileri adına söz alan grup başkan vekilleri, kamuoyunda tartışma yaratan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin görüntülerin paylaşılmasını eleştirdi. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen, "Hepimizin anası var, bacısı var; sabahın bir saatinde, bir kadıncağız yataktan kalktığı kıyafetiyle kapıyı açtı ve uyarmasına rağmen o video servis edildi. Böyle bir namussuzluk, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir iffetsizlik söz konusu olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

"Ajandamıza yazıyoruz"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, “Bu süreçten tiksindiğimizi açıkça söylüyorum. Sorumluların bir türlü bulunamamasını da hayretle kendi ajandamıza da yazdığımızı ifade ediyorum. Yani, bir kadının sabah uyandığında polise açtığı kapıyla ilgili görüntüleri servis ediliyor, sorumlu yok; sermaye piyasasında keyfi halka arzlar oluşuyor, sorumlu yok; Borsa İstanbul’da fon krizleri yaşanıyor, sorumlu yok; hiçbir şeyin sorumlusu yok" dedi.

"Sessiz kalmak suça ortak olmaktır"

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise "Sayın Özlem Zengin sizden cevap bekliyoruz, sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. Eğer ortak değilseniz, eğer bunu gerçekten zımnen de olsa desteklemiyorsanız, Mersin'de polis kamerasıyla çekilen o genç kadının sabah kendi açısından mahrem olabilecek görüntülerinin kimin yayınladığını, kimin eliyle yayınlandığını ve o kişiler hakkında ne yapıldığını anlatmanızı ve Meclisi bilgilendirmenizi bekliyoruz. Aksi halde, herkes, hepiniz bu yanlışın, bu onur kırıcı davranışın parçası olursunuz, ortağı olursunuz, bu zannın altında kalırsınız" dedi.

"Gerekli takibi yapacağız"

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ise eleştirilere cevap vererek, "Mersin'de bir kadının sabah çok erken bir saatte hangi saikle olursa olsun kendi evinde, kendini en rahat hissettiği yerde kendi kapısı çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Bunu takip etmek bizim vazifemizdir. Bu konuyla ilgili olarak, ben biraz evvel Adalet Bakanlığıyla yaptığım görüşmede şunu öğrendim ve sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum; Birincisi, İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleriyle alakalı soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca, Adalet Bakanlığımız da bu olaydan hemen sonra bir genelge yayımlayarak kadının bu anlamda, bu soruşturma süreçlerinde, kolluğun müdahil olduğu süreçlerde nasıl bir aşamayla bu süreçleri götüreceğine dair yeni de bir genelge yayımladı. Bu genelgeyi de Sayın Ekmen'e gönderdim ama burada önemli olan uygulamadır. Yani genelgeyi tek başına yayımlamak yetmez, 2 şeyi muhakkak yapmamız lazım. Bir, bu genelgeye bundan sonra uyulacak mı? İkincisi de Mersin'de bunu yapan kolluk kimdir, kim kamuoyuyla paylaşmıştır ve bundan sonra da hangi cezayı almıştır? Bu konuyla ilgili ben de arkadaşlarım da gerekli takibi yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.