Mersin'de yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza kesildi
Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde durdurdukları cipin bagajında parçalanmış yaban keçisi buldu.
Ekipler 2 şüpheliye ceza yağdırdı
Bunun üzerine çevreyi inceleyen ekipler, avlanmış bir yaban keçisi daha tespit etti. Ekipler, 2 şüpheliye 1 milyon 315 bin lira ceza kesti.
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