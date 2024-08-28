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Mersin'de yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza kesildi

Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi
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Mersin'de yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza kesildi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde durdurdukları cipin bagajında parçalanmış yaban keçisi buldu.

Ekipler 2 şüpheliye ceza yağdırdı

Bunun üzerine çevreyi inceleyen ekipler, avlanmış bir yaban keçisi daha tespit etti. Ekipler, 2 şüpheliye 1 milyon 315 bin lira ceza kesti.

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