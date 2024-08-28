Mersin'de yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde durdurdukları cipin bagajında parçalanmış yaban keçisi buldu.

Ekipler 2 şüpheliye ceza yağdırdı

Bunun üzerine çevreyi inceleyen ekipler, avlanmış bir yaban keçisi daha tespit etti. Ekipler, 2 şüpheliye 1 milyon 315 bin lira ceza kesti.