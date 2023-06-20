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Mersin'de yolcu otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 28 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Antalya'dan Adana'ya seyahat eden otobüs, önce kamyona, arıdan ise park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ölürken, 28 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Kaza, Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden M.N. idaresindeki 07 ABS 372 plakalı otobüs önce 33 NYS 13 plakalı kamyona, ardından park halindeki 33 R 6312 plakalı tırın kupasına çarptı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada otobüsün sürücüsü M.N. ise hayatını kaybetti.