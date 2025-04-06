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Mersin'de yolcu otobüsü köprü altına sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü köprü altına sıkıştı. Aynı köprüde daha önce de bir çok kez araç sıkışması olayı yaşandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Mersin'de yolcu otobüsü köprü altına sıkıştı
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Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, cadde bulunan yüksekliği 3 metre 50 santim olan köprünün altından geçen ve tur amaçlı gelenleri taşıyan otobüs sıkıştı. Köprü altında sıkışan otobüs nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Çalışmalar kapsamında lastiklerin havası indirilen otobüs, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüsün kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.

Aynı köprüde daha önce de bir çok kez araç sıkışmıştı.

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