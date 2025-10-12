  1. Ekonomim
Mersin'deki işçi servisi kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole düştüğü kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Kaza, 5 gün önce sabah ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Ümmü Demir (52) de olaydan 4 gün sonra hayatını kaybederek Erdemli'de toprağa verildi.

Demir'in vefatının ardından 6'ncı ölüm haberi de geldi. Kazada ağır yaralan 66 yaşındaki Mustafa Uçman'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uçman'ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği bildirildi.

