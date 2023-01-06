Mersin'deki operasyonda 8 gözaltı

Yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmasını sürdürdü.

Bu kapsamda, şüpheliler A.G, C.A. ve H.Ö'nün, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

Çalışmalarda, zanlılardan H.D'nin de geçmiş yıllarda Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Öte yandan, şüpheler D.E, Y.İ, İ.B. ve F.U'nun, sosyal medyada terör örgütünü özendirici ve sahiplenici paylaşımlar yaparak PKK/YPG'ye "sempatizan" kazandırmaya çalıştığı saptandı.

Adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için 115 polisin katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda, bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, adreslerde 500 gram patlayıcı ve fünye ile örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel kitaplar, çok sayıda silah, dijital materyal, kartuş ve fişek ele geçirildi.