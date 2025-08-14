Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor (Video)

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunda çalışmalar sürdü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Rüzgar etkili oluyor

İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

Ne olmuştu?

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahale edilmiş, Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait 210 personel ve 60 araç saha çalışmalarına katılmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Yangın nedeniyle Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatılmıştı.