Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in uyuşturucu testi sonuçları çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mert Demir, Emre Fel, Büşra Pekin ve Norm Ender’in test sonuçları ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Demir, Büşra Pekin, Emre Fel ve Norm Ender Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi. Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları çıktı.
Test sonuçları çıktı
Mert Demir, Emre Fel, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verilmişti.