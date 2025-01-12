Mert Demir ile Serenay Sarıkaya hakkında kritik gelişme

Son günlerde oyunculuk ve dizi sektöründe art arda gelen şikayetler ve ihbarlar dikkat çekti. Ekran yüzlerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların ardından, Rekabet Kurulu 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında soruşturma başlattı.

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketiyle çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son günlerde reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Sarıkaya'nın, 2024'ün en çok dikkat çeken şarkıcılardan Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle ilgili, bunun gerçek olmadığı ve ikiliye, Barım aracılığıyla bir işadamı tarafından 5 milyon dolar ödeme yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Savcılık makamının, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattığı öğrenildi. Araştırma kapsamında Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıktı.

İki ünlü isim savcılıkta ifade verecekler

İkilinin telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimaline karşı incelemeler yapılacağı, bunlarla beraber; Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da inceleneceği öğrenildi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.