  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak Silivri'ye sevk edildi
Takip Et

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak Silivri'ye sevk edildi

Bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve diğer tutuklular Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak Silivri'ye sevk edildi
Takip Et

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün özel haberine göre, aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu tutuklular Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.

Aynı koğuşta kalacaklar

Sevk edilen isimlerin Marmara Cezaevi’nde aynı koğuşta kalacağı öğrenildi. Bahis ve şike iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada toplamda 20 kişi tutuklanmış, 18 kişiye ise adlî kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Sürecin ilerleyen günlerde yeni detaylarla genişlemesi bekleniyor.

 

Emeklilik sistemi, vergi, kira geliri... Yeni torba yasada hangi düzenlemeler var? İşte detaylarEmeklilik sistemi, vergi, kira geliri... Yeni torba yasada hangi düzenlemeler var? İşte detaylarEkonomi
İsviçre'de mağaza ve restoranlar Bitcoin ile ödeme almaya başladıİsviçre'de mağaza ve restoranlar Bitcoin ile ödeme almaya başladıDünya
Sahte dolar krizi yeniden alevlendi: ATM ve döviz büroları 50 doları kabul etmiyorSahte dolar krizi yeniden alevlendi: ATM ve döviz büroları 50 doları kabul etmiyorEkonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 11 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 11 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 