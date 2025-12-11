Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak Silivri'ye sevk edildi

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün özel haberine göre, aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu tutuklular Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.

Aynı koğuşta kalacaklar

Sevk edilen isimlerin Marmara Cezaevi’nde aynı koğuşta kalacağı öğrenildi. Bahis ve şike iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada toplamda 20 kişi tutuklanmış, 18 kişiye ise adlî kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Sürecin ilerleyen günlerde yeni detaylarla genişlemesi bekleniyor.