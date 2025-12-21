Mesajlar ortaya çıkardı: Sahte iş ilanlarıyla vize ve ikamet ticareti

İnternette “vasıfsız eleman” ve “taşıma işi” gibi başlıklarla paylaşılan ilanların, görünenden çok farklı bir amaca hizmet ettiği öne sürüldü. İddialara göre bu ilanlar, yabancı turistlerin vize ve geçici ikamet sürelerini uzatmalarına olanak tanıyan yasa dışı bir düzenin parçası olarak kullanılıyor. WhatsApp yazışmaları ise, ilanlarda açıkça yer verilmeyen detayların özel mesajlar aracılığıyla paylaşıldığını ortaya koydu.

İşlem karşılığında 2 bin 600 TL peşin ödeme

İddialar doğrultusunda İstanbul Bağcılar merkezli ilan üzerinden iletişime geçen kişiler, iki ayrı WhatsApp görüşmesinde yöntemi adım adım anlattı. İlk görüşmede iş, “turizm işi” olarak tanıtıldı. Yazışmalarda, yurtdışından gelen turistlerin vize sürelerinin uzatılması için ev adresine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, “Turistleri 20 gün boyunca misafir etmiş gibi gösteriyorsunuz. Noter işlemi yapılıyor ve süre dolunca kayıt otomatik siliniyor” ifadeleri kullanıldı. Bu işlem karşılığında 2 bin 600 TL peşin ödeme teklif edildi.

Turistler o adreste 21 gün boyunca kalıyor

Cumhuriyet’in haberine göre, ikinci görüşmede ise detaylar daha açık şekilde paylaşıldı. Karşı taraf, adres uygun olduğu takdirde turistlerin o adreste 21 gün boyunca kalıyor gibi gösterildiğini belirterek, bunun kalıcı bir işlem olmadığını savundu. Yazışmalarda, sürenin sonunda kaydın sistemden kaldırıldığı öne sürüldü.

Whatsapp üzerinden paylaşıldı

Mesajlara göre ev sahiplerinin sürece bizzat dahil edildiği de iddia edildi. “Misafir ettiğinize dair onay veriyorsunuz” denilerek işlemin yüz yüze tamamlandığı, tüm sürecin yaklaşık bir saat sürdüğü ileri sürüldü.

İlan sitelerinde bu faaliyet “lojistik” ya da “taşıma elemanı” başlığı altında yayımlandı. İlan metinlerinde vize, ikamet ya da yabancılarla ilgili herhangi bir bilgi yer almazken, asıl içeriğin yalnızca WhatsApp yazışmalarında paylaşıldığı belirtildi.