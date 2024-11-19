  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mesajlar ortaya çıktı, Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü açığa alındı
Takip Et

Mesajlar ortaya çıktı, Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü açığa alındı

Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfettin Özdemir, kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Konuya ilişkin Bakanlıktan da müfettiş talep edildiği belirtildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mesajlar ortaya çıktı, Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü açığa alındı
Takip Et

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurumda çalışan bazı kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfettin Özdemir’i açığa aldı. Vali Tekbıyıkoğlu’nun konunun araştırılması amacıyla Bakanlıktan müfettiş de talep ettiği öğrenildi.

Gündem
Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı!
Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkiye ve Suriye açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkiye ve Suriye açıklaması
'Apaçık Radyo'nun lisans talebi RTÜK tarafından onaylandı
'Apaçık Radyo'nun lisans talebi RTÜK tarafından onaylandı
Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
Yenidoğan çetesi davası: 'Sağlıklı bebekler uzun süre yoğun bakımda kaldıkları için entübe oluyordu'
Yenidoğan çetesi davası: 'Sağlıklı bebekler uzun süre yoğun bakımda kaldıkları için entübe oluyordu'
İstediği zammı yapmayan ev sahibi kiracısı ile kızını öldüresiye darp etti
İstediği zammı yapmayan ev sahibi kiracısı ile kızını öldüresiye darp etti