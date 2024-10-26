  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alma zorunluluğu kaldırıldı
Takip Et

Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alma zorunluluğu kaldırıldı

Mesleğe özel yarışma sınavları ile personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının, sınav açmadan Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alma zorunluluğu kaldırıldı
Takip Et

Konuya ilişkin 2024/13 Sayılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak personel için kurumlarca sınav açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alma zorunluluğunun bulunduğunu belirten madde yürürlükten kaldırıldı.

Gündem
Adnan Oktar'ın 2 milyar liralık mal varlığı devlete geçti: 61 lüks otomobil de var, 17 villa da...
Adnan Oktar'ın 2 milyar TL'lik mal varlığı devlete geçti
'Pes' dedirttiler! 75 TL'lik sucuğu 250 TL'ye satmış, pamuk ve soya yağından sahte zeytinyağı yapmış
'Pes' dedirttiler! 75 TL'lik sucuğu 250 TL'ye satmış, pamuk ve soya yağından sahte zeytinyağı yapmış
İYİ Parti 7. yaşını kutluyor: Akşener davet edildi ancak konuşma yok
İYİ Parti'den Akşener'e davet var, konuşma yok
MSB: Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi
Bakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi
Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü: "Acil önlem alınmalı"
Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü: "Acil önlem alınmalı"