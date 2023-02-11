Meslek büyüğümüz Nezih Demirkent’i saygıyla anıyoruz

Türk basınının duayeni… Stajyer muhabir olarak adım attığı Son Saat gazetesinden Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğine, 50 yıl boyunca mesleğin her kademesinde iz bıraktı. Ekonomi gazeteciliğinin öncü ve lider yayını DÜNYA Ekonomi-Politika gazetesini kurdu. Anadolu'nun basındaki sesi, mesleki dayanışma ve örgütlenmenin simge ismi oldu. İlkeli, tarafsız, objektif yayıncılığın yılmaz savunucusu Nezih Demirkent'i, O'nun okulunun takipçisi EKONOMİ gazetesi çalışanları olarak saygı ve özlemle anıyoruz.

Türk basınının unutulmaz ismi Nezih Demirkent, 25 Eylül 1930’da İstanbul’da doğdu.

Ağabeyi Semih’ten sonra annesi Sabiha Hanım’ın ikinci çocuğuydu. Ailesinin kökeni Manisa’nın Demirci ilçesi olan babası Ahmet Nurettin Bey ile birlikte bir yaşında ‘şark hizmeti’ne çıktı.

Önce Urfa, Suruç ve Akçakale… Dört yaşında Hakkari… İlkokula Van’da başladı, İzmit Akçakoca’da bitirdi…

Ortaokuldan girdiği, yaşamı boyunca mezunu olmaktan gurur duyduğu Haydarpaşa Lisesi’ni 1948’de tamamladı…

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta iken, Son Saat gazetesinde mesleğe ilk adımı attı. Gazetenin stajyer spor muhabiri olduğunda tarih, 10 Kasım 1950'dir. Gazetecilikte, uzun deneyim yıllarına uzanacak süreç böylelikle başlar.

Yeni Sabah ve Yeni Gazete’de muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü… Moda Spor Kulübü’nde voleybol antrenörlüğü…

O yıllarda Kandilli Kız Lisesi’nin genç voleybolcusu, sonra İstanbul Üniversitesi’nin Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Işın Demirkent ile evlilik… 1969'da Hürriyet… Türk basının amiral gemisinde genel müdürlük koltuğuna oturan Demirkent, ülkenin en çalkaltılı dönemlerine denk gelen görevini başarı ile yürütür.

11 yıllık genel müdürlük ve yayın yönetmenliği görevlerinden sonra Hürriyet'ten ayrılan Nezih Demirkent, tazminatı karşılığında sahip olduğu Dünya gazetesi ile basın dünyasında girişimci yönünü de öne çıkarır. Ekonomi gazetesine dönüştürülen Dünya, 2 Mart 1981'de yayın hayatına başlar.

Nezih Demirkent, mesleğinde hangi görevi üstlenirse en iyisini yapar.

İyi muhabir, iyi yazı işleri müdürü, iyi genel yayın yönetmeni, iyi başyazar olur. Gazete sahipliği de öyle... A'dan Z'ye sorumluluğunu omuzlarına aldığı gazete yönetimini de en iyi şekilde yapar.

Görevlerle birlikte sosyal sorumlulukların da artışı…

18 Kasım 1982… “Baba Nezih” Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) başkanlığına seçildi.

TGC’nin yayın organı Bizim Gazete’nin yayımlanması…

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi…

TGC Basın Müzesi…

10 yıl başkanlık…

Sonra, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığı…

Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı’nın yönetimi…

Gazetecilik mesleğinin, ilkelerinin, değerlerinin kararlı, titiz ve yılmaz savunusu…

Onlarca basın ödülü, basın şeref kartı, bugün de mesleğine sahip çıkan gazetecilerin başucu kitapları;

“Sayfa Sayfa Gazetecilik”…

Rehberlik eden; “Salı Yazıları”…

Ders kitabımız; “Medya Medya”…

Son anına kadar gazeteciliğe ve meslek onuruna adanmış bir ömür; meslekte 51, ekonomi gazeteciliğinde 20 yıl…

11 Şubat 2001’de yaşama veda etti. Ardında, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ekonomi gazetecilerinden oluşan sağlam bir ekol bıraktı. Aramızdan ayrılışının 22'nci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Ustamız rahat uyusun...

İKİ USTA BİR ARADA... Nezih Demirkent Okulu'nda, ister 20 yaşında isterse 70 yaşında olsun yüreğinde gazetecilik ateşi yanan herkese yer vardı. Ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinden rahmetli Fasih İnal, Demirkent'in fikirlerini en iyi anlayan ve uygulayan ustalarımızdan biriydi.