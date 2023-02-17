MESS, deprem bölgelerine yardımlarını sürdürüyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, afetten etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AFAD, Kızılay, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurumları ile irtibat halinde olarak yardım tırlarını afet bölgesine sevk ettiğini açıkladı.

MESS, çadır, konteyner, gıda, kıyafet, hijyen ürünleri, enerji ve ısıtma üniteleri ve tek kullanımlık mutfak ürünleri gibi acil ihtiyaç malzemelerini bölgedeki vatandaşlara ulaştırıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden farkındalık videoları da paylaşan sendika, videolarda yardım malzemelerinin doğru sınıflandırılması ve paketlenmesi, afet destek merkezlerinde gönüllü olarak yer alan kişilerin çalışırken ihtiyaç duyacağı bilgiler ile afet bölgesinde uygulanacak psikolojik ilk yardımda dikkat edilmesi gereken konulara yer veriyor.

620 kişilik arama kurtarma ekibi afet bölgesinde

MESS, üyelerinin dışarıdan tedarik etmekte zorlandığı ihtiyaç malzemelerini de kendi ağındaki iş ortakları üzerinden koordine ediyor ve bölgelere ulaşmasını sağlıyor.

MESS üyesi şirketlerden 620 kişilik arama kurtarma ekibi de afet bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları kaydetti:

"MESS olarak, önümüzde uzun vadeli ele alınması gereken kapsamlı bir dönüşüm süreci olduğunu biliyoruz. Nasıl ki kısa vadede gıdadan suya, ısıtıcıdan çadıra akut ihtiyaç olan yüzlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdiysek, orta ve uzun vadede de alacağımız inisiyatiflerle eğitimden sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar gerekli tüm alanlarda devletimizin desteğiyle elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, devletimizin liderliğinde, STK'ler, teknoloji devleri, üniversiteler ve birçok paydaşımızla birlikte, teknoloji ve veri odaklı orta ve uzun vadeli ülkemize fayda sağlayacak çalışmaları başlattık. Üyelerimizle birlikte ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz."