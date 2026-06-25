Mesut Özarslan: Hizmetlerimize AK Parti çatısı altında devam edeceğiz

Keçiören Belediye Başkanı, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Özarslan'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Özarslan yaptığı yazılı açıklamada siyasi hayatı boyunca millete hizmeti her makamın üzerinde tuttuğunu belirterek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Keçiören, Ankara ve Türkiye için hizmet odaklı bir anlayışla hareket edeceğini ifade etti.

Yapılan değerlendirmeler ve istişareler sonucunda hizmet yolculuğunu AK Parti çatısı altında sürdürme kararı aldığını kaydeden Özarslan, bu adımı ilçeye daha güçlü hizmet etme, ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verme ve vatandaşların beklentilerine daha geniş imkânlarla karşılık verme iradesi olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen eser ve hizmet siyasetinde sorumluluk üstlenmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Özarslan bu süreçte kendilerine güvenen AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

Açıklamasında, oy verip vermediğine bakılmaksızın tüm vatandaşların kendileri için eşit derecede kıymetli olduğunu vurgulayan başkan, belediyenin kapılarının her kesime açık olmaya devam edeceğini ifade etti.

Özarslan paylaşımında Keçiören’in daha güçlü bir yapıya kavuşması, Ankara’nın daha yaşanabilir hale gelmesi ve Türkiye’nin refahı için devlet kurumları, teşkilatlar, belediye meclisi ve vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını belirterek, yeni dönemin Keçiören’e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.