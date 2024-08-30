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Mesut Özil, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Mesut Özil, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
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Eski futbolcu Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özil paylaşıma "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’yle güzel sohbet" notunu düştü.

Mesut, geçtiğimiz günlerde de Üsküdar'da bir caminin halılarını süpürmüştü.

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