Komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' iddiaları! İlişki Testi ekibi yollarını ayırdı

Sanat camiası, peş peşe gelen taciz ifşaları ve iddialarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan başlayarak dizi ve film oyuncularına kadar yayılan iddialar, sektörde “susma” hareketinin fitilini ateşledi.

Son olarak radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre hakkında çok sayıda taciz iddiası gündeme geldi. 2019 yılından bu yana İlişki Testi programını yapan Süre’ye yönelik iddialar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

"Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz"

İlişki Testi ve İda İletişim Medya Danışmanlık Prodüksiyon Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, “İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahçubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.