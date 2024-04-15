Meta tarih verdi: Threads Türkiye'de kapanıyor

Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Meta, kamuoyunda X'e (Twitter) rakip olarak kabul edilen Threads'i Türkiye'de geçiçi olarak kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Buna göre Threads 29 Nisan tarihinden itibaren Türkiye kullanılamayacak. Meta tarafından konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız"

"Önemli Noktalar

* Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan’dan itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacağız.

* Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek.

* Türkiye’de Threads’i kullanan kişiler için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz.

Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız. Türkiye’de topluluklarıyla Threads’de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız. Oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için aşağıdakiler dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz:

* Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek.

* Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

* Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

* Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

Bunu Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz

Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararıi, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz."