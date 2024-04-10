Meta yeni nesil yapay zeka çipini tanıttı

Meta'dan yapılan açıklamada, en son sürümün, MTIA'nın ilk versiyonuna göre önemli performans iyileştirmeleri gösterdiği kaydedildi.

MTIA'nın, şirketin yapay zeka altyapısına yaptığı büyüyen yatırımın bir parçası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, çip ailesinin, Meta'nın ürün ve hizmetlerinde yeni ve daha iyi deneyimler sunmak için mevcut ve gelecekteki yapay zeka altyapısını tamamlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, yapay zeka modellerinin karmaşıklığının yanı sıra modelleri desteklemek için bilgi işlem gereksinimlerinin artması nedeniyle, bu alana yatırımlarının gelecek yıllarda büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Geçen yıl, MTIA'nın birinci neslinin tanıtıldığı anımsatılan açıklamada, yeni neslin, önceki çözüme göre bilgi işlem ve bellek bant genişliğini iki katından fazla artırdığı, yüksek kalitede öneri modellerini kullanıcılara verimli şekilde sunmak için tasarlandığı belirtildi.

Giderek rekabetin arttığı yapay zeka çip pazarında, Nvidia, Intel, Alphabet gibi şirketler ardı ardına yeni ürünlerini tanıtıyor.