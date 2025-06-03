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Meta'dan 20 yıllık nükleer enerji anlaşması

Meta, yapay zeka projelerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak için Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptı

Haber Merkezi
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Meta'dan 20 yıllık nükleer enerji anlaşması
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Meta'dan yapılan açıklamada, şirketin Constellation Energy ile temiz enerji projesinde iş birliği yaptığı bildirildi.

Meta'nın Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptığı belirtilen açıklamada, 2027'de başlayacak anlaşmayla 1121 megavatlık emisyonsuz nükleer enerji sağlayan Illinois'deki Clinton Temiz Enerji Merkezi'nin uzun vadeli işletmesinin güvence altına alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, elde edilecek nükleer enerjinin Meta'nın bölgedeki operasyonlarını desteklemek için kullanılacağı kaydedildi.

Meta'nın açıklamasında, şirketin nükleer enerjiye yaptığı yatırımların, ekonomik büyümeyi tetikleyecek ve toplumları geleceğe hazırlayacak yapay zeka inovasyonlarına enerji sağlamak için gereken sağlam altyapıyı oluşturduğu ifade edildi.

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