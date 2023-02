Meta’dan deprem bölgelerine destek

Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların çatı şirketi olan Meta, yaptığı bağışlarla Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere destek olmaya devam ettiğini duyurdu.

Şirket konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından, insanların güvenliğini, güvenilir bilgiye ulaşmalarını ve depremden etkilenenlerin sevdikleriyle iletişimde kalabilmelerini sağlamak için Meta uygulamalarında kapsamlı adımlar atıldığını belirtti.

Her iki bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken, yardım çalışmalarının desteklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Krizle mücadele çalışmalarına destek oluyoruz. Kriz zamanlarında iletişim çok önemli ve depremden etkilenen bölgelerdeki insanlar sevdikleriyle iletişimde kalmak, yardım istemek ve destek sağlamak için araçlarımızı kullanmaya devam ediyor. Türkiye ve Suriye'deki depremlerin ardından Güvenlik Kontrolü özelliğimizi etkinleştirilerek, insanların Facebook'ta kendilerini güvende olarak işaretlemelerine, arkadaşlarına ve ailelerine iyi olduklarını bildirmelerine olanak sağladık.

Şimdiye kadar yüz binlerce insan Facebook'ta kendilerini güvende olarak işaretledi. İnsanların yardım istemelerini ve depremden etkilenenlere yardım iletmelerini kolaylaştırmak amacıyla Topluluk Yardımı özelliğimizi de etkinleştirdik. Kan bağışı aracımızı güçlendiriyoruz. Bağışçıların kendilerine yakın bölgelerde desteğe ihtiyacı olan kan bağışı merkezlerine ulaşmalarını sağlayan Facebook'taki kan bağışı aracımıza daha fazla erişim sağlamak için kampanyaları genişletmek üzere yerel bir STK olan Türk Kızılay ile birlikte çalışıyoruz."

Yardım, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına doğrudan 550 bin dolar bağış

Bilgilendirmede, WhatsApp üzerinden güvenilir bilgi sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"AKUT ile bağış, gönüllülük ve kurtarma operasyonları hakkında güvenilir bilgileri yaymalarına yardımcı olacak bir WhatsApp bilgi yardım hattı oluşturmak için iş birliği yaptık. Bu ücretsiz hizmeti kullanmak için, telefon rehberinize '+905493014706' numarasını kaydetmeniz ve ardından WhatsApp üzerinden bu hatta ​​'Merhaba' kelimesini yazmanız yeterli olacak.

İnsanların kaynaklara erişmesine yardımcı oluyoruz. Data for Good veri kümelerimiz, Acil Durum Telekomünikasyon Kümesinin bir parçası olarak, çalışmalarını desteklemek için ağ kapsama haritalarımızı kullanarak etkilenen bölgedeki bağlantı verilerini doğrulayan Dünya Gıda Programı gibi STK'lar tarafından kullanılıyor. Data for Good veri kümelerimiz, CrisisReady (Direct Relief and Harvard) tarafından yayınlanan, krizler için bir ilk durum raporu ve afet haritaları geliştirmek için de kullanılıyor.

STK'ların yardım çalışmalarını destekliyor ve büyütüyoruz. Hem Türkiye hem de Suriye'deki yerel yardım, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına doğrudan 550 bin dolar bağışlıyoruz. Nakit ve reklam kredisi olarak yapılan bu bağış, Türk Kızılay, AHBAP ve AKUT gibi kuruluşların desteklenmesine, çevrimiçi bağış toplama kampanyalarının büyümesine ve insanların kurtarma ve yardım çalışmaları ile ilgili bilgilere erişmelerine yardımcı olacak. Dünyanın dört bir yanından insanın, etkilenenlere yardım etmek için Facebook ve Instagram'da bağış kampanyaları başlattıklarını ve araçlarımızı kullanarak birkaç milyon dolar bağış topladıklarını gördük."