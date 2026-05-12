Metallica üyeleri Türkiye'ye geldi
Metallica grubunun üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Türkiye'ye geldi. İkili, Denizli'de bulunan antik kent Hierapolis'i ziyaret etti
Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica’nın efsane isimleri Kirk Hammett ile Robert Trujillo, yeni projelerine ilham arayışı kapsamında Türkiye’ye geldi. İkili, kültürel atmosferi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bölgelerde vakit geçirdi.
Avrupa turnesine çıkan grubun gitaristleri, Pamukkale ve kentteki ören yerlerini gezdi. Kirk Hammett ile Robert Trujillo, ellerinde gitarlarıyla Ege'nin antik kentlerinden biri olan Hierapolis'te poz verdi.
Hammett, fotoğrafı "Harika ilhamlar topluyoruz" notu ile sosyal medya hesabından yayımladı. Hammet'in kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Türk hayranları da yorumlarıyla yoğun ilgi gösterdi.