Mete Belovacıklı, Ankara'da siyasetin gündemine düşen 3 bombayı yazdı...

Mete Belovacıklı, ekonomim.com için kaleme aldığı, "Siyasetin üç sıcak gündemi" başlıklı yazısında İBB'ye kayyım atanacağı iddialarını, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti saflarına ne zaman katılacağını, Davutoğlu'na hangi görevin verilebileceğini ve CHP'liler hakkında devam eden ceza davasının kamuoyunda bilinmeyen detaylarını açıkladı...

Mutlak butlan karar bağlandı ama...

Belovacıklı yaısında, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin “şaibe, usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması” iddialarıyla açılan mutlak butlan davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından “ispat yokluğu” gerekçesiyle reddedildiğine dikkat çekerek, Siyasi Partiler Yasası’nın 112. maddesi doğrultusunda yürüyen ceza davasında, Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e kadar birçok ismin yargılanacağını hatırlattı. Belovacıklı, karar sürecinin uzun sürebileceği için siyaset ve yatırım çevrelerinin artık bu davaya odaklandığını vurguladı.

İBB'ye kayyım ihtimali masada!

Belovacıklı, İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazandığını aktardı. Savcılığın açıklamasındaki, İmamoğlu ve Necati Özkan’ın casusluk suçlamalarından sorgulanmak üzere cezaevinden savcılığa getirilmesi talebine işaret eden Belovacıklı, gözlerin İBB’ye kayyım atanıp atanmayacağı sorusuna çevrildiğini belirtti. Kayyım ihtimalinin netleşmesi için iddianamenin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Babacan ve Davutoğlu İçin Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

Mete Belovacıklı’nın değerlendirmesine göre iktidarın hem iç cepheyi tahkim etmek hem de ana muhalefeti yalnızlaştırmak amacıyla yürüttüğü siyasi temaslar devam ederken, iki önemli muhalefet lideri hakkında çarpıcı iddialar Ankara gündeminde en çok konuşulan konular arasında. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Cumhur İttifakı çatısı altında yer alabileceği iddialarının yoğunlaştığını yazan Belovacıklı, hatta Davutoğlu için “Suriye Koordinatörlüğü” gibi görevlerin konuşulduğunu aktardı.

Ancak Belovacıklı, bu iki ismin iktidar cephesine geçişinin biraz daha zaman alacağını da ekledi.

