Meteoroloji 10 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların tedbirli olması gerekiyor

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.