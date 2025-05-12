Meteoroloji 10 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu’nun doğusu ile Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Dersim ve Giresun, Ordu, Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak geliyor

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat'ın güney ve doğusu, Tokat, Gümüşhane, Tunceli ve Erzincan ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.