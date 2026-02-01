Meteoroloji 12 ili uyardı: Çok kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi’nde rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevresi ile Edirne’nin güneyi, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını olması muhtemel

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların Adana'da gece saatlerine kadar Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta ise salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.