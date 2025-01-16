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Meteoroloji 2024 yılının ‘en’lerini açıkladı! Şanlıurfa ve Ardahan rekor kırdı

Meteorolojide 2024'ün rekorları açıklandı. Geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47,8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi

Haber Merkezi
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Meteoroloji 2024 yılının ‘en’lerini açıkladı! Şanlıurfa ve Ardahan rekor kırdı
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Türkiye'de geçen yıl en yüksek sıcaklık 47,8 dereceyle Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024'te Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekorları açıkladı.

Şanlıurfa en yüksek, Ardahan en düşük sıcaklık rekorunu kırdı

Buna göre, geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47,8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

En yüksek yağış Antalya'da ve kar kalılığı Van'da ölçüldü

Günlük en yüksek yağış 13 Şubat'ta metrekareye 297,7 kilogramla Antalya Kepez'e düştü. Geçen yıl en yüksek kar kalınlığı 6 Mart'ta Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 247 santimetreyle ölçüldü.

Rüzgar en hızlı Trabzon'da kayıtlara geçti

Verilere göre, geçen yıl rüzgarın en hızlı estiği gün 28 Aralık'ta saatte 153,4 kilometre hızla Trabzon'da kayıtlara geçti.

Geçen yıl deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32,9 derece kaydedildi.

En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ölçüldü.

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