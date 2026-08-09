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Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son verilere göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde oturan yurttaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yarın Samsun çevresinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

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