Meteoroloji açıkladı: Etna Yanardağı'nın külleri Türkiye'yi etkiler mi?

Etna Yanardağı İtalya'da kül püskürtmeye başladı, yanardağın faaliyete geçmesi Türkiye'de gündem oldu.

Etna Yanardağı'nın külleri Türkiye'ye kadar gelecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konuşya ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel Müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir."

Etna Yanardağı nerede? Aktif bir volkan mı?

Etna Yanardağı, Sicilya adasında bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biridir. Binlerce yıldır faaliyet gösteren ve düzenli olarak patlamalar, lav akışları ve gaz emisyonları yaşayan bir yanardağdır.

3.300 metre yüksekliğiyle Sicilya adasının kuzeydoğusunda bulunur. Avrupa'nın en yüksek ve en büyük volkanik yapılarından biridir. Yanardağın zirvesi, volkanik etkinliklerle sürekli olarak değişir ve zamanla şekil alır.

Etna Yanardağı'nın patlamaları genellikle çeşitli şiddetlerde olabilir. Küçük patlamalar sadece gaz ve kül püskürtmesine neden olurken, daha büyük patlamalar lav püskürtmesine ve lav akışlarına yol açabilir. Patlamalar sırasında ortaya çıkan lav akışları, zaman zaman çevredeki yerleşim alanlarını tehdit edebilir.