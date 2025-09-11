Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Çelik, ülke genelinde sıcak ve çoğunlukla yağışsız bir hava beklediklerini belirterek, yağışların ise yalnızca yarın ve hafta sonunda Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde görüleceğini ifade etti.

Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde

Çelik, hafta sonunda Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Sıcaklığın mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Çelik, İstanbul ve Ankara'da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını, Çatalca çevrelerinde kısa süreli yağış geçişinin görülebileceğini kaydetti.