Meteoroloji bazı iller için gök gürültülü ve sağanak uyarısında bulundu

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’nin kuzeyinden başlayacak yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevreleriyle Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Batı Akdeniz'de yarın yağışların, güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Karışık yağmur bekleniyor

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.