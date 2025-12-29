  1. Ekonomim
  Meteoroloji bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Aydın ve Muğla'nın batısı için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın Kuşadası, Söke, Didim, Muğla'nın ise Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

