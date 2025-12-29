Meteoroloji bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın Kuşadası, Söke, Didim, Muğla'nın ise Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.