Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek mi? 25 Şubat 2024 hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İstanbul 19

Ankara 16

İzmir 22

Bursa 20

Antalya 21 derece

Pazartesi de ılık başlayacak ama Antalya'da yağmur var, İzmir de bulutlanacak, hafif yağmur görülebilir.

Marmara'da bahar havası var

Edirne 19

Balıkesir 19

Sakarya 21

Kırklareli 17 derece

Bölgede akşam sis oluşabilir. Yeni hafta da ılık ve açık başlayacak.

İç Anadolu'da sıcaklık bu aya göre çok yükseldi

Eskişehir 17

Kayseri 15

Niğde 14 derece

Gece olduğunda ise Sivas -1, Kayseri 1 dereceye iniyor.

Ege'de lodos hafif, yine bahar havası hakim

Muğla 18

Manisa 20

Afyon 15

Bodrum 22 derece

Akşam hava biraz bulutlanacak, Pazartesi Muğla, Aydın, denizle kesiminde yağmur var.

Akdeniz güneşli ve ılık

Adana 23

Kahramanmaraş 17

Isparta 18 derece

Karadeniz'de hafta sonu güneşli geçiyor

Bölgenin batısı, doğusundan daha ılık...

Zonguldak 16

Bolu 17

Samsun 14

Trabzon 13 derece

Doğu Anadolu güneşli ama don var

Erzurum -5

Kars -9

Malatya 14 derece

Güneydoğu güneşli

Gaziantep 16

Diyarbakır 15

Şanlıurfa 18 derece