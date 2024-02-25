Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek mi? 25 Şubat 2024 hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İstanbul 19
Ankara 16
İzmir 22
Bursa 20
Antalya 21 derece
Pazartesi de ılık başlayacak ama Antalya'da yağmur var, İzmir de bulutlanacak, hafif yağmur görülebilir.
Marmara'da bahar havası var
Edirne 19
Balıkesir 19
Sakarya 21
Kırklareli 17 derece
Bölgede akşam sis oluşabilir. Yeni hafta da ılık ve açık başlayacak.
İç Anadolu'da sıcaklık bu aya göre çok yükseldi
Eskişehir 17
Kayseri 15
Niğde 14 derece
Gece olduğunda ise Sivas -1, Kayseri 1 dereceye iniyor.
Ege'de lodos hafif, yine bahar havası hakim
Muğla 18
Manisa 20
Afyon 15
Bodrum 22 derece
Akşam hava biraz bulutlanacak, Pazartesi Muğla, Aydın, denizle kesiminde yağmur var.
Akdeniz güneşli ve ılık
Adana 23
Kahramanmaraş 17
Isparta 18 derece
Karadeniz'de hafta sonu güneşli geçiyor
Bölgenin batısı, doğusundan daha ılık...
Zonguldak 16
Bolu 17
Samsun 14
Trabzon 13 derece
Doğu Anadolu güneşli ama don var
Erzurum -5
Kars -9
Malatya 14 derece
Güneydoğu güneşli
Gaziantep 16
Diyarbakır 15
Şanlıurfa 18 derece