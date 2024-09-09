Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanağın etkisinde olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde yeniden artarak mevsim normalleri üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi öngörülüyor.