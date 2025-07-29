Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih verdi: Sağanak yağış geliyor

Günlendir orman yangınlarıyla mücadele eden Bursa'ya müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler birçok ilde 47 ilde 40 derecenin üzerini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Çarşamba günü Bursa'ya sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak yağışlı yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre her ne kadar Perşembe günü sıcaklık uyarısı verse de, 1 Ağustos Cuma günü için ise en yüksek sıcaklık 3 derece azalarak 32 dereceye kadar düşmesi tahmin ediyor. yayınlanan raporda ayrıca sağanak yağışlı yağmur beklendiğini duyurdu.